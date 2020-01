Putin si prepara la strada per il 2024 con un referendum per cambiare la Costituzione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Russia “non ha bisogno” di una nuova Costituzione, poiché il suo potenziale ”è ancora attuale”, ma è possibile procedere ad alcune modifiche per “bilanciare” meglio i poteri dello Stato. Lo ha detto Vladimir Putin nel corso del tradizionale discorso alle Camere riunite. Tra le modifiche suggerite, la cancellazione del vincolo per il presidente “a non più di due mandati” consecutivi, il divieto per gli alti funzionari ad avere “altri passaporti” oltre a quello russo, e il potere al Parlamento di nominare il premier e i ministri. Il tutto dovrà essere poi essere sottoposto a referendum.L’eliminazione della clausola sui sugli “incarichi consecutivi” aprirebbe l’ipotesi di terzo incarico consecutivo per Putin (il quinto totale) dopo il 2024. Leggi la notizia su huffingtonpost

solonews1011 : RT @HuffPostItalia: Putin si prepara la strada per il 2024 con un referendum per cambiare la Costituzione - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Putin si prepara la strada per il 2024 con un referendum per cambiare la Costituzione - HuffPostItalia : Putin si prepara la strada per il 2024 con un referendum per cambiare la Costituzione -