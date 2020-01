Puglia, avvistata una Pantera Nera in libertà, scattate le ricerche ecco dove (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il testimone oculare dell’avvistamento è stato un operaio che ha subito avvisato i Carabinieri. L’operaio ha detto di aver visto un gran felino muoversi in libertà in periferia di San Severo in provincia di Foggia. A confermare che effettivamente potrebbe esserci la presenza di una Pantera Nera nella periferia di San Severo e stata la direzione dell’Asl di Foggia e lo stesso sindaco di San Severo, Francesco Miglio. Il primo cittadino della città foggiana ha cercato di tranquillare i suoi concittadini affermando che la situazione è sotto controllo ma comunque di essere sempre “prudenti”. L’animale è stato avvistato dall’operaio nei pressi di via Castelnuovo. Secondo quanto riferito dall’uomo il felino si sarebbe subito allontanato. Da circa sei ore sono partite le ricerche nella periferia di Foggia da parte degli uomini della guardia forestale della Pantera Nera, ... Leggi la notizia su baritalianews

Nicola_Bressi : RAPIDA COME UNA PANTERA Ecco dove si nasconde la pantera avvistata 4 giorni fa in Piemonte: è scesa in Puglia! ??… - AnsaPuglia : Pantera avvistata nel Foggiano, ricerche. Su terreno impronte di grande felino.Sindaco San Severo,prudenza #ANSA - Quoti_Puglia : #Foggia, avvistata una pantera vicino alla città. Il sindaco: «Siate prudenti» -