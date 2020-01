NSA, grave falla di sicurezza in Windows 10. Microsoft reagisce prontamente (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La NSA (National Security Agency), una delle tre principali agenzie di sicurezza degli Stati Uniti assieme a FBI e CIA, ha scoperto una vulnerabilità in Windows 10 e Windows Server 2016/2019 ma, anziché utilizzarla a proprio vantaggio come accaduto in passato, ha preferito allertare Microsoft, che ha prontamente reagito, rilasciando già oggi una patch che risolve il problema. Se non lo avete ancora fatto dunque controllate gli aggiornamenti sul vostro computer e installateli immediatamente. La falla scoperta dall’NSA riguardava il codice di Windows 10, più precisamente il componente crypt32.dll, che si occupa di verificare le firme digitali dei software. Il bug consentiva dunque ad eventuali malintenzionati di falsificare tali certificati, installando così in modo assai semplice malware di qualsiasi tipo, dagli spyware ai ransomware, i virus diffusisi negli ultimi anni sia nel ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

