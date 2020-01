“Meno sesso quando c’è il Papa in città”: la ricerca pubblicata dal Times (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Niente sesso, c’è il Papa in città. Questo quanto afferma uno studio condotto da due economisti e riportato dal Times. Il motivo? Il senso di colpa per un eventuale aborto. Secondo Egidio Farina, uno dei ricercatori della Queen’s University di Belfast, è stato evidenziato un calo compreso tra 10 e 20% degli aborti a partire dal terzo mese, dopo le visite Papali, fino al 14esimo mese. L’analisi condotta dagli accademici fa riferimento a 129 visite ufficiali effettuate da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI tra il 1979 e il 2012. Sempre secondo quanto riportato su Times, Farina sarebbe rimasto “colpito” dai risultati della ricerca: al calo degli aborti non fa da contraltare un aumento delle nascite. La conclusione? O si usano più contraccettivi o si fa meno sesso. L'articolo “Meno sesso quando c’è il Papa in città”: la ricerca pubblicata dal Times ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

