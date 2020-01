Mafia,colpo a clan messinesi,94 arresti

clan mafiosi messinesi dei Nebrodi.Oltre 600i militari coinvolti nell'operazione. L'inchiesta ha portato anche al sequestro di 150 imprese; 194 gli indagati. In carcere i vertici delle famiglie mafiose dei Batanesi e dei Bontempo Scavo,gregari,estortori e "colonnelli" dei due clan storici dei Nebrodi. Le accuse sono,a vario titolo,di associazione mafiosa,truffa aggravata,estorsione,intestazione fittizia di beni,narcotraffico(Di mercoledì 15 gennaio 2020) Carabinieri del Ros e GdF hanno arrestato 94 persone nel più imponente blitz mai messo a segno contro imafiosidei Nebrodi.Oltre 600i militari coinvolti nell'operazione. L'inchiesta ha portato anche al sequestro di 150 imprese; 194 gli indagati. In carcere i vertici delle famiglie mafiose dei Batanesi e dei Bontempo Scavo,gregari,estortori e "colonnelli" dei duestorici dei Nebrodi. Le accuse sono,a vario titolo,di associazione mafiosa,truffa aggravata,estorsione,intestazione fittizia di beni,narcotraffico(Di mercoledì 15 gennaio 2020)

