Ma il futuro è già qui (Di mercoledì 15 gennaio 2020) A Contigliano per due giorni finalmente un Pd solidale ha parlato di futuro. Certo i retroscena e i giochetti politicisti non mancano mai, ma per fortuna marginali. La sostanza è stata un’altra. Finalmente si inizia a parlare di contenuti per un piano strategico per l’Italia, per le persone.Il green deal europeo attiverà nei prossimi 10 anni 1.000 miliardi di euro per salvare il nostro territorio e rendere l’Europa il primo continente a impatto climatico zero, una sfida e al tempo stesso una grande opportunità. Una scelta di sviluppo, equità e giustizia che migliorerà la nostra qualità della vita e garantirà un futuro alle prossime generazioni. Una scelta che comporterà un cambiamento epocale nel modo di vivere, di produrre, di consumare. Il Green Deal Europeo rappresenta una grande occasione ... Leggi la notizia su huffingtonpost

