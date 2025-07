Non sarà neanche questa la volta buona per vestire la maglia bianconera per il senese Jacopo Cecconi, che ha ufficialmente salutato il Poggibonsi ed è libero da impegni contrattuali. Il laterale classe 2000 sembrava essere finito nel taccuino del direttore sportivo Simone Guerri che lo aveva già avuto al Lornano Badesse per due stagioni. Pare che però il neo tecnico Bellazzini, determinante nelle scelte dei giocatori in arrivo e in quelli da non confermare (praticamente tutti) rispetto alla scorsa stagione, voglia puntare su altri elementi sia per le corsie laterali che per i ruoli di difensore esterno nella difesa a tre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Niente da fare. Siena-Cecconi non 'decolla'. C'è il Montevarchi