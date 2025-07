Sinner non doveva giocare a Wimbledon ce lo hanno detto così | esplodono le polemiche

Jannik Sinner ha raggiunto un traguardo storico trionfando a Wimbledon 2025, conquistando il titolo più prestigioso della sua carriera. Tuttavia, nonostante il successo indiscusso, la sua vittoria non è stata celebrata senza polemiche. In particolare, la stampa britannica ha focalizzato l’attenzione sul caso Clostebol, che ha visto Sinner coinvolto in una vicenda che lo ha portato a essere sospeso per tre mesi. Sebbene la positività fosse stata causata da una contaminazione, come confermato dalla WADA, non sono mancate le critiche sul suo ritorno in campo. Il Daily Mail non ha esitato a lanciare pesanti critiche sul giovane tennista, pubblicando un articolo di Oliver Holt il 14 luglio, intitolato: “Non celebrate questi vincitori di Wimbledon”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sinner non doveva giocare a Wimbledon”, ce lo hanno detto così: esplodono le polemiche

