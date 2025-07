Arthur Girona ritorno di fiamma degli spagnoli per il centrocampista della Juve? C’è distanza sulla formula dell’affare | i dettagli

Arthur Girona, ritorno di fiamma degli spagnoli per il centrocampista della Juve? C’è distanza sulla formula dell’affare: tutti i dettagli e le ultimissime. Il futuro di Arthur, centrocampista classe 1996 della Juventus, sembra essere più vicino alla Spagna. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Girona, che lo aveva avuto in prestito secco negli ultimi mesi, è pronto a intensificare i contatti per riportarlo in Catalogna. Tuttavia, le posizioni tra i due club restano ancora distanti: la Juventus punta a una cessione a titolo definitivo, mentre il Girona spinge per un nuovo prestito con diritto di riscatto, formula che riflette un approccio più cauto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arthur Girona, ritorno di fiamma degli spagnoli per il centrocampista della Juve? C’è distanza sulla formula dell’affare: i dettagli

In questa notizia si parla di: centrocampista - girona - ritorno - fiamma

Arthur Girona, il futuro del centrocampista in prestito dalla Juve potrebbe essere lontano da Torino! Ci sono novità importanti: ecco la possibile formula del trasferimento - di Redazione JuventusNews24 Arthur Girona: ci sono novità sul futuro del centrocampista in prestito dalla Juve.

Arthur-Juve, ricambia tutto: ritorno di fiamma! Si va verso il sì; Gutierrez Juventus: ritorno di fiamma per il laterale; Calciomercato Napoli, AS - C'è il sì di Miguel Gutierrez! Ecco quanto chiede il Girona per chiudere: le cifre.

Juve, ritorno di fiamma per un centrocampista della Serie A: si infiamma la corsa a tre - La Juve guarda di nuovo ad un centrocampista della Serie A: il ritorno di fiamma si scontra con la concorrenza. Si legge su informazione.it

Fiorentina, possibile ritorno di fiamma per Adli. Per lui la viola sarebbe la priorità - La Fiorentina potrebbe tornare alla carica per il centrocampista, dopo il prestito non riscattato dell'ultima stagione ... calciomercato.com scrive