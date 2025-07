Prestigioso incarico per Salvo Lo Coco eletto Presidente dell’Area Immagine e Benessere di Confesercenti Palermo

Monreale – Salvo Lo Coco, affermato professionista di 55 anni con oltre tre decenni di esperienza nel settore dell’acconciatura, è stato eletto nuovo Presidente dell’Area Immagine e Benessere di Confesercenti Palermo. Monrealese, Lo Coco è una figura di spicco nel mondo dell’hairstyling, noto per la sua abilitĂ e la sua lunga carriera costellata di successi. . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Prestigioso incarico per Salvo Lo Coco, eletto Presidente dell’Area Immagine e Benessere di Confesercenti Palermo

