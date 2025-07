Donte DiVincenzo ha acquisito la cittadinanza italiana e la nostra Nazionale di basket si rinforza con un elemento di spessore, capace di fare la differenza anche in NBA: il 28enne guardia dei Minnesota Timberwolves ha conquistato l’anello con i Milwaukee Bucks nel 2021 e si è sempre distinto per le sue doti da tiratore, dunque sarà un innesto di notevole caratura per il gruppo guidato dal CT Gianmarco Pozzecco. La grande novità in casa Italia sarà però già disponibile per gli Europei, che si disputeranno dal 27 agosto al 14 settembre tra Tampere, Limassol, Katowice e Riga? Manca meno di un mese e mezzo al debutto degli azzurri, che scenderanno in campo il prossimo 28 agosto contro la Grecia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Donte DiVincenzo giocherà gli Europei con l’Italia? Corsa contro il tempo tra burocrazia e Wolves