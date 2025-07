Vendita San Siro Sala | Procede ma ci sono tanti ostacoli | VIDEO

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha fatto il punto sulla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Il video. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare della possibile vendita dello stadio di San Siro e dell’area circostante alle società calcistiche di Inter e Milan, intenzionate a realizzare un nuovo impianto, intervenendo a margine dell’evento sul welfare di A2A al teatro Gerolamo di Milano. Ecco il video con le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Vendita San Siro, Sala: “Procede, ma ci sono tanti ostacoli” | VIDEO

In questa notizia si parla di: vendita - siro - sala - procede

San Siro, esposto del Comitato Sì Meazza: "Sotto vincolo da gennaio. Bando? Procedura di vendita anomala" - Il 1° maggio è scaduto il termine ultimo del bando pubblico per presentare al Comune di Milano una proposta alternativa a quella di Inter e Milan.

Vendita di San Siro. Il Comune si affida al legale della Serie A - È Alberto Toffoletto l’avvocato scelto dal Comune come consulente e assistente legale per portare a compimento la vendita dello stadio di San Siro e delle aree negli immediati dintorni.

Scaduto il bando per la vendita di San Siro, nessuna offerta: al via le trattative private con Inter e Milan - È scaduto il bando per partecipare alla vendita dello stadio San Siro di Milano. Dal momento che non è arrivata alcuna offerta alternativa a quella presentata da Milan e Inter, ora il Comune di Milano potrà avviare le trattative private con i due club.

San Siro, Sala: Trattativa su vendita stadio procede ma tanti ostacoli; San Siro, Sala: La trattativa sulla vendita procede, ma ci sono tanti ostacoli; San Siro, Sala: «Trattativa su vendita stadio procede ma tanti ostacoli».

San Siro, Sala: "Trattativa su vendita stadio procede ma tanti ostacoli" - A dirlo il sindaco di Milano Beppe Sala che precisa: "È chiaro che nessuno vuole regalare ... Scrive msn.com

“Beppe Sala scendi dall’ufficio”: sindaco contestato in Consiglio comunale per la vendita dello stadio di San Siro - Il centrodestra chiede che il sindaco riferisca in aula di come sta procedendo la trattativa con Milan e ... Da msn.com