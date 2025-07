Serie C Carpi al raduno tra i tifosi e con un Rigo in più

Il raduno del primo Carpi targato Stefano Cassani, sotto il sole dell’antistadio, si è aperto con una nuova ufficialità di mercato. Lo avevamo anticipato 48 ore e fa e da ieri, tramite le parole del direttore sportivo Marco Bernardi, è stato confermato: Mattia Rigo torna a vestire la maglia del Carpi. Un’operazione a titolo definitivo quella con il Verona per la società biancorossa, che dopo i 6 convincenti mesi di prestito da gennaio a maggio (13 gare, un gol e un assist) si è assicurato il mancino classe 2004 per le prossime due stagioni, facendogli firmare un biennale, col Verona che mantiene il 50% su una eventuale futura rivendita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C. Carpi al raduno tra i tifosi e con un Rigo in più

