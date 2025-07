Mengo la carica dei 50mila | Chiusa un’edizione memorabile adesso il nuovo bando del Comune

Arezzo, 15 luglio 2025 – In media diecimila spettatori a serata, molti di piĂą quelli che hanno affollato la notte di Lucio Corsi, cinquemila i biglietti staccati per quella a pagamento degli Afterhours di Manuel Agnelli, fino alla festa finale di domenica sera che ha visto al Prat o un pubblico intergenerazionale per il grande concerto di Pupo che ad Arezzo ha lanciato il suo tour mondiale per i 50 anni di carriera. Un evento che Enzo Ghinazzi ha regalato alla sua cittĂ cantando i brani del nuovo disco e successi intramontabili come Gelato al Cioccolato, Su di Noi e l’immancabile inno dell’Arezzo calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

