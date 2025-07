Furto e fuga alla Diabolik a Capri | quale orologio è stato rubato al lord inglese e quanto vale davvero

È un furto con fuga alla Diabolik quello avvenuto ieri a Capri, poco distante dalla via più chic dell'isola, ai danni di un lord inglese. 65 anni, origini anglo-armene, Ara Darzi, ricopre la cattedra di chirurgia Paul Hamlyn all'Imperial College di Londra ed è specializzato in chirurgia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Un orologio Richard Mille RM 07 del valore di oltre 200 mila euro è stato rubato a lord Ara Darzi in via Camerelle a Capri; polizia e carabinieri indagano per identificare i responsabili.

