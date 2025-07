Portofino vietati accattonaggio e bivacchi

Il Comune di Portofino vieta l'accattonaggio anche non molesto in centro, nei parcheggi pubblici, vicino alle chiese e sul molo Umberto I Lo fa "per tutelare la vocazione turistica del borgo", riferisce il Secolo XIX, illustrando i contenuti dell'ordinanza in vigore dal 14 luglio fino al 30 settembre, firmata dal sindaco Matteo Viacava.

Portofino vieta l’accattonaggio e gli spuntini seduti per terra per tutelare il turismo - Un’ordinanza del Comune in vigore fino al 30 settembre, vietato bivaccare e sedersi per terra nelle strade, piazze e negli spazi pubblici con ‘vettovagliamenti di qualsiasi genere’

Ordinanza anti accattonaggio a Portofino per tutelare la “vocazione turistica del borgo” - Un’ordinanza anti accattonaggio, bivacco e alcol a tutela della “ vocazione turistica del borgo “. È quanto stabilisce un’ordinanza del Comune di Portofino (Genova) in vigore fino a fine settembre, riferisce il Secolo XIX.

