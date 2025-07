Armi Usa all’Ucraina Mosca prende in giro Trump | Lo zio Sam spara bolle di sapone il campo di battaglia determinerà la diplomazia

Prime reazioni da Mosca dopo la decisione di Trump di inviare armi all'Ucraina tramite la Nato e minacciare sanzioni al 100% qualora non si raggiungesse la pace in 50 giorni Arrivano le prime reazioni da Mosca poche ore dopo la decisione di Trump di inviare nuove armi Usa all'Ucraina tramite. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Armi Usa all’Ucraina, Mosca prende in giro Trump: “Lo zio Sam spara bolle di sapone, il campo di battaglia determinerĂ la diplomazia”

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche” - (Adnkronos) – La Russia sta utilizzando contro l'Ucraina una sempre più vasta gamma di armi chimiche.

Russia-Ucraina, il nuovo avvertimento di Mosca: “Armi nucleari se l’Occidente ci aggredisce” - La Russia potrebbe ricorrere all’uso di armi nucleari  in risposta a un’aggressione da parte di Paesi occidentali.

L'Italia invierà nuove armi all'Ucraina - Mentre Mosca rimanda al mittente, bollandole come "inaccettabili", le richieste dei leader europei che avevano chiesto alla Russia una tregua di 30 giorni, l'Italia si prepara ad inviare a Kiev l'undicesimo pacchetto di aiuti militari.

Donald Trump: subito armi all'Ucraina, 50 giorni per la pace o pesanti dazi a Mosca e sanzioni secondarie a chi compra l'export russo. Zelensky riceve Kellogg a Kiev e poi incarica la vicepremier di formare un nuovo governo. Il Cremlino addita "provocazioni"

Donald Trump: subito armi all'Ucraina, 50 giorni per la pace o pesanti dazi a Mosca - Estonia effettua i primi test con i sistemi di difesa Himars sull'isola di Saaremaa; Le armi Usa per Kiev dovrà pagarle la Nato, a Mosca falso aut-aut; Trump a Mosca: “Accordo in 50 giorni o sanzioni molto severe”.

Ucraina, Trump: "Molto deluso da Putin. Accordo in 50 giorni o sanzioni a Mosca" Armi Nato a Kiev - Il presidente ucraino Zelensky: "Ringrazio Trump per il sostegno alla nostra difesa"

Ucraina, Trump: accordo con la Nato per le armi a Kiev, pagheranno i Paesi Ue | "Cessate il fuoco in 50 giorni o dazi del 100% a Mosca" - Trump ha ribadito di essere "molto deluso da Putin" e ha promesso dazi del 100% se non si arriverà a un accordo per il cessate il fuoco in 50 giorni.