Silvio Viale | la procura chiede il processo per violenza sessuale contro il consigliere radicale di Torino

La prima denuncia nei confronti di Silvio Viale, medico ginecologo e attivista radicale, risale al 26 novembre 2023. Il giorno prima una ragazza era salita sul palco di piazza Castello per una manifestazione contro la violenza sulle donne: «È successo anche a me. Sono andata a fare una visita ginecologica da un famoso medico di Torino. Un uomo che si è candidato più volte con partiti di sinistra. Da lui ho subito violenza ginecologica». Lei è una studentessa, paziente del ginecologo delle battaglie per la pillola Ru486. Ieri la procura di Torino ha chiesto il processo per violenza sessuale nei confronti dell’attuale consigliere comunale radicale di Torino. 🔗 Leggi su Open.online

