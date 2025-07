Salerno al via la petizione per il Garante dei diritti degli animali

L’associazione Cat’land ODV, presieduta da Anna Lisa Ferrigno, e l’associazione Vola – Volontari per l’Ambiente ODV, presieduta da Eleonora Melfi, promuovono una raccolta firme per chiedere al Comune di Salerno l’istituzione della figura del Garante dei Diritti degli Animali. "Questa figura -. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

