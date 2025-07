Il nuovo trucco ‘elettronico' dei ladri d'auto a Roma | non serve neanche forzare la serratura

Tre esperti di questo nuovo trucco, il 'relay attack', sono stati arrestati dalla polizia di Stato. I tre sono stati accusati di aver rubato un veicolo, un furto consumato nel giro di trenta secondi e senza alcuna traccia di effrazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: trucco - elettronico - ladri - auto

Il nuovo trucco ‘elettronico’ dei ladri d’auto a Roma: non serve neanche forzare la serratura; Roma, rubano auto hi-tech in 30 secondi con il trucco del segnale fantasma: braccati e incastrati in un vicolo; Trucco della gomma forata: rapinati turisti diretti a Pompei.

Il nuovo trucco ‘elettronico’ dei ladri d’auto a Roma: non serve neanche forzare la serratura - I tre sono stati accusati di aver rubato un veicolo, un furto consumato nel giro di trenta secondi e ... Si legge su fanpage.it

Vuoi proteggere l’auto dai ladri? Prova questo trucco, è gratis ed evita furti - Se desideri proteggere la tua auto dai ladri c'è questo semplicissimo trucco da provare: un gesto semplice ma che evita brutte sorprese. Segnala diregiovani.it