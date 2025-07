Secondo innesto ufficiale per la Mens Sana Basketball che dopo Perin ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con Alessandro Nepi (nella foto). Il giocatore classe 1993, vestirà la maglia biancoverde nella stagione 20252026 dopo un triennio passato tra Castelfiorentino ed Olimpia Legnaia e prima ancora dopo aver vestito con profitto le maglie di Costone e Virtus. Guardia dalle doti realizzative importanti, Nepi è un giocatore che ama attaccare il ferro e sa trovare la via del canestro anche con il tiro dalla media e dalla linea dei tre punti. "Le strade della Mens Sana e di Alessandro avrebbero potuto incontrarsi già almeno in un paio di occasioni in passato - dichiara il direttore generale biancoverde Riccardo Caliani - ma per vari motivi poi non si era mai giunti al lieto fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Mens Sana piazza il ‘colpo’ Nepi: "Emozionato di vestire il biancoverde"