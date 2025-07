Sorrento una telecamera spia nei bagni della basilica di Sant’Antonino | la trovano madre e figlia

Una micro-telecamera installata nei bagni di una delle chiese di Sorrento. Ovvero la basilica pontificia di Sant’Antonino. Individuata da madre e figlia, che l’hanno notata mentre usufruivano dei servizi igienici. E ora indagano i carabinieri. La storia che racconta oggi Il Mattino comincia quando le due, una volta entrate nei bagni, hanno visto il congegno. E hanno segnalato alle forze dell’ordine. I militari hanno ispezionato gli spazi e recuperato l’apparecchio. Che in effetti era un occhio elettronico. La telecamera è stata sequestrata. E sono partite le verifiche tecniche per verificare se fosse collegato a un impianto di registrazioni o se trasmettesse immagini in tempo reale. 🔗 Leggi su Open.online