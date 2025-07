Le sirene di mercato cantano per Ademola Lookman e José Ederson, ma di offerte concrete, superiori ai 50 milioni, per i due gioielli atalantini non ne sono arrivate. E dopo la ricchissima cessione di Mateo Retegui in Arabia, per 68 milioni, non è affatto scontato che l’ Atalanta decida di cederli. L’anglo-nigeriano e il brasiliano sono tra i 27 convocati nerazzurri per gli allenamenti estivi che iniziano da oggi al centro sportivo di Zingonia. La loro stagione comincia in maglia atalantina, come era accaduto anche per Hojlund due anni fa e per Koopmeiners lo scorso anno, entrambi poi ceduti nel mese di agosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I gioielli della Dea. Da Bakker a Touré. Ritorni di fiamma