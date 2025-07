Tennis Passaro sfida Rinderknech Il perugino in campo oggi alle 12

Non solo Sinner, a Perugia l’attenzione è anche su Francesco Passaro che, dopo le recenti delusioni, successive però ad un momento importante per il tennista dello Junior, oggi scende in campo in Svizzera come unico italiano del tabellone principale. Il tennista perugino è riuscito ad accedere al tabellone principale del torneo ATP 250 di Gstaad in Svizzera, superando due turni di qualificazioni (senza lasciare un set), con il secondo che lo ha visto sconfiggere il peruviano Bueno in due set, con i parziali di 6-3, 6-4. Ora Francesco Passaro dovrĂ vedersela con il francese Rinderknech, testa di serie numero 8 del torneo, numero 64 della classifica Atp. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis. Passaro sfida Rinderknech. Il perugino in campo oggi alle 12

LIVE Passaro-Khachanov, ATP Roma 2025 in DIRETTA: perugino per l’impresa a che ora? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:05 Fils b. Tsitsipas 2-6, 6-4, 6-2! Adesso Gauff, poi Rybakina e finalmente Francesco PASSARO, da Perugia: per un’altra impresa romana! 12:10 In campo Fils e Tsitsipas (2-6, 3-3), poi Gauff-Linette e Rybakina-Andreescu prima di Francesco PASSARO! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 3° turno degli Internazionali d’Italia 2025 tra l’azzurro Francesco PASSARO e il russo Karen Khachanov, si gioca per un posto in ottavi di finale nel Masters 1000 della Capitale! Il perugino sogna di regalarsi un’altra impresa, l’ennesima al Foro dopo che al 2° turno ha superato in due brillanti parziali il bulgaro Grigor Dimitrov.

Tennis. Nella giornata in cui l'Italia ha esultato per la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, primo italiano a trionfare sull'erba londinese, può sorridere anche Francesco Passaro. Il perugino è riuscito ad accedere al tabellone principale del torneo ATP 250 di G

