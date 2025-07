Da Terni a Siena la rotta del gasolio fuorilegge | sequestri e indagine per frode di agenzia delle dogane e guardia di finanza

Nell’ambito del protocollo d’intesa sui rapporti di collaborazione tra guardia di finanza e agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) i militari del comando provinciale di Siena e i funzionari dell’ufficio delle dogane di Firenze hanno sottoposto a controllo cinque distributori stradali di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: dogane - agenzia - siena - guardia

“La Cisl è primo sindacato nell’Inps, l’Inail, Procura e l’Agenzia delle Dogane”. Le elezioni delle rsu - "La Cisl Funzione Pubblica di Arezzo chiude anche questa tornata elettorale con risultati importanti, confermandosi punto di riferimento per il mondo del lavoro pubblico nella provincia".

Agenzia Dogane, ufficiale il trasferimento in via San Lazzaro a Bergamo - LA NOVITÀ. La nuova sede pronta entro fine 2026: l’immobile venduto dal Comune per 3 milioni di euro

Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, un ruolo sempre più strategico e moderno - ROMA (ITALPRESS) – La dogana svolge oggi un ruolo sempre più strategico e moderno, al centro ci sono le merci, con un processo che deve essere trasparente ed efficiente.

ADM e GdF sequestrano quasi 70mila litri di carburante per frode in commercio; Frode in commercio, vendevano gasolio non conforme alle norme; Gasolio non conforme distribuito da Terni: sequestrati 70mila litri in un deposito umbro.

Frode in commercio, vendevano gasolio non conforme alle norme - Operazione della Gdf di Siena in collaborazione con l'Agenzia delle dogane. Si legge su rainews.it

Gasolio non conforme distribuito da Terni: sequestrati 70mila litri in un deposito umbro - Un’operazione congiunta tra la Guardia di Finanza di Siena e l’Ufficio delle Dogane di Firenze ha portato alla luce un caso di frode in commercio legato alla distribuzione di gasolio non conforme alla ... corrieredellumbria.it scrive