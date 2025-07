«U na coppia aperta ». Così Anna Pavignano ricorda la sua relazione con Massimo Troisi, scomparso il 4 giugno 1994. In un’intervista al Corriere della Sera, la sceneggiatrice svela i contorni di un amore vissuto negli anni Settanta e Ottanta come un esperimento di libertĂ : otto anni di passione, scrittura e contrasti emotivi. « Massimo non ha mai negato di avere, in contemporanea, altre storie. E me le raccontava, me le raccontava tutte nei dettagli », confessa. I litigi di coppia fanno bene? Sì, se sai gestirli bene nei primi tre minuti X Leggi anche › Coppia aperta: e se fosse una possibilitĂ ? PerchĂ© oggi piace anche alle donne Anna Pavignano e la storia d’amore con Massimo Troisi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

