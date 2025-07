L’81° Anniversario della Liberazione della città di Arezzo dal Nazifascismo

Arezzo, 15 luglio 2025 – Le associazioni democratiche aretine celebreranno in due giornate, il 16 e 17 luglio prossimi, l’81° Anniversario della Liberazione della città di Arezzo dal Nazifascismo. La due giorni prevede, per la mattina di mercoledì 16, la partecipazione alle cerimonie ufficiali di commemorazione previste, a partire dalle ore 8,30, presso il Cimitero del Commonwealth, proseguendo, poi, al Cimitero urbano, al Sacrario dei Caduti di Via dell’Anfiteatro e, alle 10,00, al monumento alla Resistenza di Piazza Poggio del Sole. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. La sera del 16 gli eventi si svolgeranno in piazza S. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’81° Anniversario della Liberazione della città di Arezzo dal Nazifascismo

