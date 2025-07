Città Bella e sempre più cardioprotetta Nuovi defibrillatori nel centro storico e marine

GALLIPOLI – Dopo aver accolto, nove anni addietro, la donazione di Gallipoli Futura e avviato il programma della dottoressa Manuela Quarta con l’acquisizione e il posizionamento di una decina di defibrillatori a servizio della città e dei luoghi di assembramento, prosegue il percorso da parte. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Nocera Superiore città cardioprotetta: consegnati i defibrillatori - Tempo di lettura: 2 minuti È stato presentato ieri sera nell’aula consiliare di Palazzo di Città il progetto “Nocera Superiore Città Cardioprotetta”.

In funzione i nuovi defibrillatori, il sindaco: "Siamo ufficialmente una città cardioprotetta" - "San Tammaro è ufficialmente una città cardioprotetta", ad annunciarlo è il sindaco Vincenzo D'Angelo.

“Benevento cardioprotetta”, dimostrazione per ottenere nuovi defibrillatori in città - Tempo di lettura: 3 minuti Mass training e campagna informativa in Piazza Castello si è svolta una nuova tappa della mobilitazione della Croce Rossa e Misericordia per le manovre salvavita di rianimazione polmonare e anti soffocamento.

? Il progetto “Alassio cardioprotetta” - frutto della sinergia tra l’agenzia 7Events di Massimo Turturro e Acqua Sant’Anna, con il patrocinio del Comune... Vai su Facebook

