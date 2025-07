L’Alto Commissario Onu per i rifugiati elogia il Piano Mattei e gela la sinistra | Ottima gestione dell’hotspot di Lampedusa

L’elogio per la gestione di Lampedusa, il plauso alla visione del Piano Mattei come risposta strutturale alle migrazioni e del decreto Flussi come «cosa positiva». E, tema che è a monte di tutti i ragionamenti sull’accoglienza, la necessitĂ di distinguere tra rifugiati e migranti economici. Arriva dall’Alto commissario dell’Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, il sostanziale riconoscimento della validitĂ delle politiche strategiche del governo italiano in fatto di migranti. Grandi: «Impressionato dall’ottima gestione dell’hotspot di Lampedusa». Intervistato dal Corriere della Sera, Grandi ha raccontato che «sono stato a Lampedusa e sono rimasto bene impressionato dall’ottima gestione dell’hotspot, che ora è stato affidato dal governo alla Croce Rossa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’Alto Commissario Onu per i rifugiati elogia il Piano Mattei e gela la sinistra: «Ottima gestione dell’hotspot di Lampedusa»

