Siria scontri tra combattenti drusi e beduini sunniti | decine di morti tra cui donne e bambini

(LaPresse) Il Ministero dell’Interno siriano ha dichiarato lunedì che piĂą di 30 persone sono morte e quasi 100 sono rimaste ferite nei combattimenti nella provincia di Sweida. L’Osservatorio siriano per i diritti umani, un osservatorio di guerra con sede nel Regno Unito, ha riferito che sono morte almeno 89 persone, tra cui due bambini, due donne e 14 membri delle forze di sicurezza. Secondo l’osservatorio, gli scontri in Siria sono inizialmente scoppiati tra gruppi armati dei clan druso e beduino sunnita, con alcuni membri delle forze di sicurezza governative che hanno “partecipato attivamente” a sostegno dei beduini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siria, scontri tra combattenti drusi e beduini sunniti: decine di morti tra cui donne e bambini

In questa notizia si parla di: siria - scontri - donne - bambini

