Stagione Venerdì 25 luglio svelati i gironi Tre giorni dopo toccherà ai calendari

Adesso ci sono delle date. Sta per tornare anche la serie C: sono state finalmente ufficializzate le date della composizione dei tre gironi e del sorteggio dei calendari. Il 25 luglio sarà ufficializzata la composizione dei tre gironi del campionato (con i biancorossi che saranno inseriti nel girone B), mentre il 28 luglio -sui canali social della Serie C- verranno presentati i calendari: le sessanta squadre di Lega Pro conosceranno così il proprio percorso stagionale, si saprà se il debutto del Grifo sarà al Curi oppure in trasferta. Il 26 luglio prenderà forma anche la prossima Coppa Italia Serie C con il sorteggio degli abbinamenti, al via nel terzo weekend di agosto, prima del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Stagione. Venerdì 25 luglio svelati i gironi. Tre giorni dopo toccherà ai calendari

In questa notizia si parla di: luglio - gironi - calendari - stagione

Serie C, il 25 luglio la composizione dei gironi. Il 28 luglio la presentazione dei calendari - La nuova stagione della Serie C Sky Wifi 2025-26 è pronta a partire. Il 25 luglio sarà ufficializzata la composizione dei tre gironi del campionato, mentre il 28 sui canali social della Serie C verranno presentati i calendari: le sessanta squadre di Lega Pro conosceranno così il proprio percorso stagionale.

Cittadella, in difesa ufficiale Gatti. Verso la nuova C: il 25 luglio i gironi, il 28 calendario - Nuovo innesto nella retroguardia granata: Riccardo Gatti, difensore classe ’97, è ufficialmente un giocatore del Cittadella.

La nuova stagione della - è pronta a partire. Il 25 luglio sarà ufficializzata la composizione dei tre gironi del Campionato, mentre il sui canali social della Serie C verranno presentati i calendari. ? Il Vai su Facebook

#Torres È tutto pronto per l'avvio ufficiale della stagione 2025-26: gironi e calendari della prossima #SerieC verranno svelati ufficialmente a fine luglio Vai su X

Serie C 2025-2026: il 25 luglio i gironi, il 28 il sorteggio dei calendari; Serie C 2025-26: calendario il 28 luglio, il Lecco nel girone A; La nuova stagione riscalda i motori: il 25 luglio la composizione dei gironi, il 28 i calendari.

Stagione. Venerdì 25 luglio svelati i gironi. Tre giorni dopo toccherà ai calendari - Sta per tornare anche la serie C: sono state finalmente ufficializzate le date della ... Come scrive msn.com

Serie C 2025-2026: il 25 luglio i gironi, il 28 il sorteggio dei calendari - Sono ufficiali le date della composizione dei tre gironi, il 25 luglio, e del sorteggio dei calendari che si terrà il 28. Si legge su sport.sky.it