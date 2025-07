La neopromossa in Serie A1. Ecco Talavou Maaa. Calvisano arruola l’uomo delle mete.

Dopo la promozione in A1, il Calvisano sta preparando la prossima stagione con l’intento di farsi valere anche nella nuova categoria. Non a caso il ds Gabriele Morelli ha messo a disposizione del confermato duo Zappalorto-Dal Maso le qualitĂ di Tausaga Talavou Maaa (nella foto Stefano Spalletta), terza linea del 2003, che l’anno scorso ha giocato nel Rugby Roma: "Quando l’ho visto in azione mi ha impressionato", ha sintetizzato Morelli in merito al giocatore samoano che nelle prossime settimane raggiungerĂ Calvisano così da poter cominciare la preparazione estiva (inizio fissato per lunedì 25 agosto) insieme ai suoi nuovi compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

