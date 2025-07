Un incendio ha distrutto uno storico rifugio del Grand Canyon e continua a propagarsi senza controllo da giorni. La decisione del National Park Service di non intervenire immediatamente in modo aggressivo per domare l’incendio è al centro di polemiche. Finora il fuoco ha raso al suolo lo storico Grand Canyon Lodge sulla North Rim insieme a oltre 70 strutture, tra cui baite e un centro per i turisti. L’incendio è divampato il 4 luglio a seguito di un fulmine e si è intensificato durante il fine settimana a causa dei forti venti e delle condizioni di siccità . Il governatore dell’Arizona Katie Hobbs ha chiesto un’ indagine federale sulla gestione dell’incendio da parte del Park Service. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Arizona, un incendio distrugge lo storico Grand Canyon Lodge: le immagini dei roghi