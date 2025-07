Cinema all’aperto | le proiezioni di stasera 15 luglio 2025

L’estate romana entra nel vivo con le proiezioni all’aperto che tornano ad animare parchi, piazze e cortili della Capitale. Anche stasera martedì 15 luglio, sono tante le arene cinematografiche che offrono spettacoli sotto le stelle, per romani e turisti. Ecco dove andare e cosa vedere. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Arena Tiziano (Flaminio). Film: Giurato Numero 2. Orario: 21:30. Info: proiezione a pagamento (biglietto intero €4, ridotto €3, studentipensionati €2), posto non numerato e acquisto diretto al botteghino. 🔗 Leggi su Funweek.it

L'antico cinema all'aperto della chiesa della Trinità torna a ospitare proiezioni per l'estate - Un’occasione rara e da non perdere: per tre serate di giugno riapre l’arena Melozzo. Lo storico cinema all’aperto della chiesa della Trinità , nel cuore della Forlì più antica, torna a illuminarsi con la rassegna “Finché c’è speranza c’è vita”.

Tornano le proiezioni estive dell'Arena 4 Palme: riapre il cinema all'aperto nel cuore della città - Dal 1998 è il punto di riferimento per chi cerca il fascino del grande schermo all’aperto, nel cuore del centro cittadino.

Ecco 'Dragon Trainer' e le proiezioni all'aperto: il cinema non si ferma mai - L'estate è ormai arrivata e con essa la pausa di molte sale cinematografiche, ma c'è anche chi non si ferma (o non ancora).

Cinema all'aperto stasera? A COMPLETE UNKNOWN di James Mangold (2024, 141' - versione doppiata in italiano) Giovedì 10 luglio 2025 - sali in terrazza al MIC per un viaggio nel cuore degli anni '60: sogni, chitarre, rivoluzione e un giovane Timothée

Saluzzo, stasera il "cinema all'aperto" con il film "C'è ancora domani" al parco Tapparelli - Ogni mercoledì fino al 13 agosto, in varie zone della città, una pellicola di successo.

Bari, film e libri all'aperto: parte la rassegna all'Arena Airiciclotteri nel segno di Nico Cirasola - Al via martedì 1° luglio con il libro di Tommaso Di Ciaula "Tuta blu" e il film "Quasi amici".