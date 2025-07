Troppo caldo al lavoro? Per i sindacati la soluzione è una sola

Il caldo estivo è un pericolo concreto per numerose attività lavorative all’aperto. Non solo chi lavora nell’edilizia e nei cantieri, o nell’agricoltura, nelle strade oppure ancora chi lavora in ambienti interni ad alta temperatura (si pensi ad es. ai panettieri o ai magazzinieri), a rischiare problemi di salute sono anche i postini. Recentemente ha destato un certo clamore la notizia – data dalla Cgil – secondo cui un portalettere cinquantenne, attivo nel territorio veneto, è finito al pronto soccorso, per le conseguenze di un’insolazione subìta durante l’esercizio delle mansioni di consegna della corrispondenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Troppo caldo al lavoro? Per i sindacati la soluzione è una sola

In questa notizia si parla di: caldo - troppo - lavoro - sindacati

Temperature troppo alte ad aprile 2025, caldo oltre i limiti dell’Accordo di Parigi - Aprile 2025 ha segnato un nuovo picco nella corsa del pianeta verso il caldo estremo. Con temperature globali tra le più alte mai registrate e oceani bollenti come non mai, i dati diffusi da Copernicus ci dicono chiaramente che non siamo di fronte a un’eccezione, ma a una nuova e tragica normalità climatica.

"Troppo caldo nelle nostre aule" - Antonio Maisto ha 18 anni e frequenta la quarta superiore. "Vado a scuola a Cesena e lavoro da due anni per l’ azienda di famiglia dei miei nonni a Napoli durante lo stacco estivo.

Le stagioni iniziano a tornare negli standard classici. Ma aprile è stato troppo caldo - Questa sera ricompariscono per i muri i porcellini di sant’Antonio Dal registro dell’Osservatorio, 10 aprile 1854 * * * Dopo autunno e inverno anche la primavera sembra indirizzata su binari più consoni alla stagione.

Emergenza Caldo arriva il Decreto ministeriale La ministra firma un protocollo, ancora insufficiente, per attivare gli ammortizzatori sociali nelle giornate troppo calde per lavorare. L’Italia, e non solo, è colpita dall’ennesima estate bollente, temperature roventi si Vai su Facebook

Troppo caldo al lavoro? Per i sindacati la soluzione è una sola; Troppo caldo per i rider, stop a ordini e consegne nelle giornate più roventi; Troppo caldo sul posto di lavoro.

Troppo caldo al lavoro? Per i sindacati la soluzione è una sola - Il caldo estivo mette a rischio la salute di molti lavoratori, non solo nei cantieri o nei campi. Scrive quifinanza.it

Troppo caldo, gli orari e gli indumenti: chi rischia sul lavoro e cosa c'è nel piano nazionale per l'emergenza - La questione è sul tavolo del governo: è in arrivo un protocollo quadro tra ministero del Lavoro, imprese e sindacati per l'adozione ... Secondo today.it