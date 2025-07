asd ideal ballet

top ai campionati italiani di disco dance (7 ori, 3 argenti, 6 bronzi). Nella categoria 8-12 anni Classe C Singolo spicca la vittoria di Tessa Carolina Alessi, seguita da Federica Langella. Ottime performance per Allegra Pagliuca e Giulia Querci. Nella categoria 8-12 anni classe C Duo le vice-campionesse Italiane sono Emily Turco e Clelia La Porta (quarte Fiorilda Lila e Federica Langella). Nella Classe B nel singolo per Arianna Fretta e bene anche Melissa Toshkallari e Linda Nocera. Nel Duo Maria Ilaria Guzu e Giorgia Petrucci si sono laureate campionesse, in terza piazza Xhesika Nozlli e Rebecca Conforto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

