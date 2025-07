Todaro sorride | Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…

“Se Max Allegri al Milan farà vedere un gioco divertente? Non credo proprio. Devo confessarvi che io vengo da una famiglia in cui mio papà e mio fratello tifano Juventus. E durante gli ultimi anni di Massimiliano Allegri alla Juve non si sono molto divertiti. Eh già, si sono annoiati non poco, un po’ disinnamorati del calcio.”. Sorriso a trentadue denti per Raimondo Todaro, ospite al Vip Master 2025 di Milano Marittima. Todaro, nel corso della nostra intervista esclusiva, ha eletto i più forti centrocampisti della passata stagione in Serie A: “ Direi McTominay del Napoli e l’ex Milan Reijnders”. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

