Terzo posto, in coabitazione con Macerata. L’ Unipol pareggia la serie con Reggio Emilia – sconfitta in trasferta, 6-5 al 10°, vittoria in casa, 4-3 – e resta con lo stesso bilancio dei marchigiani. Il problema della Fortitudo di Fabio Betto è un altro. Gli infortuni che hanno messo ko due elementi fondamentali. Pesa soprattutto la frattura alla mano di Ernesto Liberatore, già operato. Il catcher, con la sua esperienza e il suo talento, aveva contribuito alla ripartenza di slancio dell’Unipol, che a un certo punto della stagione si era trovata in fondo. Senza Liberatore, out per il resto della stagione, la Fortitudo dovrà trovare nuovi equilibri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Baseball, la Fortitudo terza costretta a rinunciare per infortunio al catcher e a Newton. Unipol che guaio: Liberatore è ko