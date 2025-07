Accordo sulla decarbonizzazione | la maggioranza chiede tempo a Bitetti

Tarantini Time Quotidiano A poche ore dalla nuova riunione convocata questa mattina alle 9 al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra il ministro Adolfo Urso, la Regione Puglia, gli enti locali di Taranto e l’Autorità Portuale, si complica la possibilità che il sindaco di Taranto, Piero Bitetti (centrosinistra), firmi l’accordo di programma sulla decarbonizzazione dell’acciaieria. Il documento, presentato ieri dal Governo come bozza, prevede due scenari: uno con gli impianti di DRI (preridotto) a Taranto e una nave di rigassificazione a supporto, l’altro senza tali impianti, ma con l’introduzione dei nuovi forni elettrici. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Accordo sulla decarbonizzazione: la maggioranza chiede tempo a Bitetti

