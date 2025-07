Persona travolta e uccisa da un treno all’alba | linea ferroviaria in tilt anche in Brianza

Tragedia all’alba di oggi, martedì 15 luglio, a Ponte Lambro, in provincia di Como. Intorno alle 546 del mattino, una persona è stata travolta da un treno lungo la linea ferroviaria Asso - Milano. Per la vittima non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo. Blocco e disagi della linea. 🔗 Leggi su Monzatoday.it