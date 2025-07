La sbandata e lo schianto sulla Ss42 | morto l' imprenditore Angelo Remigio Bertoni

È Angelo Remigio Bertoni la vittima del tragico incidente di lunedì pomeriggio sulla Strada statale 42, in territorio di Cividate Camuno. Imprenditore stimato e conosciuto, aveva 63 anni: è morto sul colpo per le conseguenze dell'impatto. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Breno, a cui. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: morto - imprenditore - angelo - remigio

E' morto l'imprenditore Giuseppe Serafini, storico dirigente di Cna - Come imprenditore e come rappresentante dei pensionati a livello aretino e toscano, con la sua partecipazione, il suo impegno e la sua umanità , Giuseppe Serafini ha rappresentato un punto di riferimento per Cna a tutti i livelli, attento alle tematiche legate alla terza età e promotore di.

Imprenditore spara ai rapinatori: un morto e un corpo nascosto in un dirupo! - Tensione alle stelle nel Cilento: un colpo di fucile, un cadavere in un dirupo e la verità sconvolgente svelata ai carabinieri.

Morto l'imprenditore Angelo Pintossi: guidava un impero da 60 milioni di euro - È morto a 87 anni l'imprenditore Angelo Pintossi, per lungo tempo alla guida della Pel oggi a Sarezzo, acronimo di Pintossi Emilio Lumezzane, dal nome del fondatore dell'azienda, il padre Emilio.

Chi era Angelo Remigio Bertoni, l'imprenditore morto nello schianto tra la sua auto e una bisarca; ?? La sbandata e lo schianto: noto imprenditore muore schiacciato da una bisarca; Impresario bergamasco si schianta e muore sulla statale camuna.

Chi era Angelo Remigio Bertoni, l’imprenditore morto nello schianto tra la sua auto e una bisarca - Angelo Remigio Bertoni è morto nel pomeriggio del 14 luglio in un incidente stradale a Cividate Camuno (Brescia) ... fanpage.it scrive

La sbandata e lo schianto sulla Ss42: morto l'imprenditore Angelo Remigio Bertoni - È Angelo Remigio Bertoni la vittima del tragico incidente di lunedì pomeriggio sulla Strada statale 42, in territorio di Cividate Camuno. Lo riporta bresciatoday.it