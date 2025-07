Napoli intesa massima con l’entourage di Miretti | la Juventus vuole 10-12 milioni CorSport

Il Napoli è alla ricerca di un altro centrocampista, che potrebbe essere Fabio Miretti. Lo scorso anno era in prestito al Genoa dalla Juventus. Tre gol e tre assist in 26 presenze totali in stagione per lui. Il Napoli ha raggiunto un’intesa massima con l’entourage di Miretti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport: Un altro centrocampista: servirĂ anche questa figura per completare il ricco mercato. Il Napoli ha un’intesa di massima con l’entourage di Fabio Miretti, 22 anni il 3 agosto, centrocampista di proprietĂ della Juventus che il ds Manna conosce decisamente bene. La richiesta della Juventus è di 10-12 milioni, per il Napoli è un profilo gradito, una potenziale operazione da sviluppare – nel caso – piĂą avanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it