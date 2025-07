ll Comune ci riprova nuova asta per la vendita del Mercato Girasole | c' è la data

Il Mercato Girasole torna all’asta. Il Comune di Reggio Calabria ha fissato una nuova data per la vendita dell’immobile, che si terrà il 29 agosto 2025 alle ore 10, presso gli uffici del settore patrimonio del Cedir. Un ulteriore tentativo per cedere un bene simbolico, ma anche problematico. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

