Assolto dopo nove anni | Pensavano di avere trovato la Wanna Marchi di turno ma volevo solo aiutare

“Pensavano di aver trovato la Wanna Marchi di turno, invece c’era solo la volontà di aiutare delle persone malate”. Così Fabrizio De?Silvestri, protagonista di una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi anni, commenta con l’epilogo della lunga inchiesta Seven to Stand, conclusasi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: anni - pensavano - trovato - wanna

Assolto dopo nove anni: “Pensavano di avere trovato la Wanna Marchi di turno, ma volevo solo aiutare”; Il patrimonio segreto di Wanna Marchi: ecco a quanto potrebbe ammontare il tesoro della più famosa venditrice d’Italia.

Wanna Marchi si reinventa a 83 anni e diventa personal chef in un ... - MSN - Come Wanna Marchi, l'ex regina delle televendite, ha trovato un nuovo scopo reinventandosi come personal chef a 83 anni. Si legge su msn.com

Anni 80, Wanna Marchi e la TV delle televendite: l'intervista a Joe Denti - Negli anni 80 Wanna Marchi e Stefania Nobile da persone comuni sono diventate delle vere e proprie star, ma non furono le uniche: tra i televenditori più famosi c’era anche Joe Denti, che su Rete A ... Lo riporta la7.it