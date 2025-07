Openda Inter il belga vuole lasciare il Lipsia! Pressing nerazzurro sull’attaccante obiettivo | un nuovo colpo per Chivu

Openda Inter, il fantasista del Lipsia continua ad affascinare la dirigenza: l’assalto può partire se si sblocca il mercato in uscita. Il calciomercato Inter continua a lavorare con determinazione sul mercato per consegnare a Cristian Chivu, tecnico romeno al primo anno sulla panchina nerazzurra, una squadra competitiva su piĂą fronti. L’obiettivo principale nel reparto offensivo è LoĂŻs Openda, attaccante belga classe 2000 attualmente in forza al Lipsia, reduce da una stagione da 24 gol complessivi tra Bundesliga e coppe. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter è fortemente attratta dal profilo di Openda, definito « l’attrazione nerazzurra » per qualitĂ tecniche, velocitĂ e capacitĂ di attaccare la profonditĂ . 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Openda Inter, il belga vuole lasciare il Lipsia! Pressing nerazzurro sull’attaccante, obiettivo: un nuovo colpo per Chivu

In questa notizia si parla di: inter - lipsia - chivu - openda

Nkunku Inter, l’ex Lipsia conteso da diversi top Club europei: ecco le ultime sull’attaccante reduce dall’esperienza inglese - di Redazione Nkunku Inter, tutte le squadre interessate all’attaccante ex Chelsea: i nerazzurri provano a prendere posizione tra i top Club.

Nkunku Inter, i nerazzurri continuano a trattare per l’ex centravanti di Chelsea e Lipsia: gli aggiornamenti di oggi - di Redazione Nkunku Inter, Marotta fa sul serio per l’attaccante reduce dall’esperienza in Premier League: tutti gli aggiornamenti sul colpo.

Nkunku Inter, Pedullà dice la sua sul tentativo nerazzurro per il centravanti ex Lipsia: le ultime sulla trattativa - di Redazione Nkunku Inter, le parole di Alfredo Pedullà circa la possibilità per i nerazzurri di prendere l’attaccante ex Chelsea.

L'Inter è seria per l'attaccante del RB Lipsia Lois Openda quest'estate. ? I nerazzurri ritengono che un accordo potrebbe essere raggiungibile per circa €30-35m. Openda ha il profilo perfetto per le esigenze di Chivu. - Corriere dello Sport Vai su Facebook

#Openda un jolly per #Chivu? L'#Inter pensa all'attaccante del #Lipsia: ecco dove potrebbe giocare ? Vai su X

Chi è Lois Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: prezzo, caratteristiche e numeri dell’attaccante belga del RB Lipsia; Chi è Lois Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: prezzo, caratteristiche e numeri dell’attaccante belga del RB Lipsia; Calciomercato Inter, Openda è il nuovo nome per l'attacco: quanto costa e quanto guadagna.

Openda Inter, Chivu dà l’ok all’acquisto che completerebbe l’attacco: il Lipsia non fa sconti e i nerazzurri hanno una speranza! - Openda Inter, Chivu dà l’ok all’acquisto che completerebbe il reparto offensivo: il Lipsia non fa sconti! Lo riporta informazione.it

Openda Inter, Chivu si stropiccia gli occhi pensando al suo eventuale arrivo: tutte le soluzioni tattiche che gli offrirebbe il belga - Openda Inter, Chivu si stropiccia gli occhi pensando al suo eventuale arrivo: le soluzioni tattiche alternative che gli offrirebbe il belga Lois Openda, attaccante del Lipsia, sta diventando un nome s ... Come scrive informazione.it