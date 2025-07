Verso l’accordo sul 18° pacchetto di sanzioni UE alla Russia | Kallas ottimista

L’Alto Rappresentante Kallas: “Siamo vicini all’intesa, ancora qualche dettaglio da definire”. Resta sul tavolo il tetto al prezzo del petrolio russo. Cresce l’attenzione anche sulla crisi umanitaria a Gaza.. Bruxelles, 15 luglio 2025 – “Siamo molto vicini a un accordo politico sul 18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, spero che avvenga oggi o al massimo domani. C’è ancora un po’ di lavoro da fare”. Lo ha dichiarato l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri, Kaja Kallas, arrivando al Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. Kallas ha espresso soddisfazione per i segnali provenienti dagli Stati Uniti, che avrebbero compreso che “Mosca non vuole la pace” e che serve quindi “aumentare la pressione”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: kallas - accordo - pacchetto - sanzioni

“Kallas mente sulle sanzioni Ue a Israele, per modificare l’accordo con Tel Aviv non serve l’unanimità ” - Quando Kaja Kallas a marzo incontrò a Tel Aviv il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar, affermando “we are very good partners”, l’europarlamentare belga Marc Botenga (Left) la criticò con un intervento in Aula diventato virale sul web: “Partners in cosa? Nel genocidio? Nella pulizia etnica? Lei sa che la Corte Penale Internazionale ha chiesto l’arresto dei leader israeliani: queste parole non devono mai più essere pronunciate”.

Kallas, 'accordo con Israele per nuovi aiuti a Gaza' - "Oggi abbiamo raggiunto un accordo con Israele per ampliare l'accesso umanitario a Gaza. Questo accordo comporta l'apertura di ulteriori valichi, l'ingresso a Gaza di aiuti e camion con generi alimentari, la riparazione di infrastrutture vitali e la protezione degli operatori umanitari.

SANCHEZ E IL DOPPIO STANDARD "Non ha senso imporre 17 pacchetti di sanzioni alla Russia finché non faremo lo stesso contro Israele. L'Europa applica doppi standard e non riesce nemmeno sospendere l'accordo di partenariato con Israele". (Pedro Sa Vai su Facebook

Kallas: Vicini a un nuovo pacchetto di sanzioni a Mosca, spero oggi l'accordo; Ue vicina ad accordo su nuove sanzioni contro Russia - Kallas; Guerra in Ucraina, Kallas: «Vicini a un accordo per approvare altre sanzioni alla Russia».

Guerra ucraina, Kallas: «A breve nuove sanzioni alla Russia». Lavrov incontra Xi: focus su visita Putin a Pechino - Guerra ucraina, le ultime notizie di oggi martedì 15 luglio 2025. Da ilmattino.it

Kallas, spero oggi o domani le nuove sanzioni alla Russia - "Vogliamo un accordo politico sul 18esimo pacchetto sanzioni alla Russia, siamo molto vicini, spero che avvenga oggi, oggi o al massimo domani, c'è ancora un po' di lavoro da fare". Da ansa.it