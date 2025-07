Nella giornata di ieri, come vi avevamo anticipato nel corso della passata settimana, l’Ascoli ha ufficializzato l’ingresso del difensore Manuel Nicoletti. Il 26enne calabrese era già virtualmente pronto a siglare il connubio col Picchio dopo un fitto dialogo sviluppato con il direttore sportivo Matteo Patti nelle ultime due settimane. Mancava soltanto la definizione delle residue questioni burocratiche che poi sono state completate nelle ultime ore. Ora il giocatore si è potuto legare allo storico club di corso Vittorio Emanuele attraverso un vincolo contrattuale fino al 30 giugno 2026 con opzione per il rinnovo di un ulteriore anno in caso di promozione in serie B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ufficiale Nicoletti. Sulle maglie il marchio Kappa