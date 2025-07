Nubifragi improvvisi e siccità | perché Ravenna sarà sempre più assediata dalle zanzare e dalle cavallette

Le zanzare sono in aumento: non è una sensazione, ma a dirlo sono diversi dati. Una crescita che recentemente ha creato parecchi disagi nel Ravennate (e non solo) e per la quale si è ricorsi ad azioni straordinarie. Ma quello che potrebbe essere percepito come un banale disagio potrebbe diventare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it