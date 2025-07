Il ds Stefano Melissano, dopo aver definito gli arrivi degli attaccanti Gabriele Artistico e Vanja Vlahovic, sta concentrando i suoi sforzi sul fronte arretrato per consegnare a mister D’Angelo almeno un difensore centrale. L’operatore di mercato pugliese sta definendo gli ultimi dettagli con l’Atalanta per il difensore centrale Giorgio Cittadini. Battuta la concorrenza del Palermo, il 22enne ex Frosinone arriverĂ con ogni probabilitĂ a Spezia in prestito, da stabilire se con riscatto o meno. Sotto traccia Melissano ha trattato con il Como anche il centrale difensivo, di piede mancino, Fellipe Jack, che La Nazione aveva giĂ anticipato nell’edizione dello scorso 4 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cittadini, siamo ai dettagli. Jack, si tratta sotto traccia