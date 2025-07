8xmille, quali regioni italiane donano e più e chi sono i beneficiari.

L’ 8xmille rappresenta uno strumento attraverso cui i contribuenti italiani possono destinare una quota dell’IRPEF a enti religiosi o allo Stato per finalità sociali. Ogni anno, milioni di cittadini effettuano questa scelta durante la dichiarazione dei redditi. I dati più recenti, riferiti all’erogazione del 2025 e relativi ai redditi 2021, forniscono una panoramica dettagliata sia sulle preferenze dei contribuenti che sulla distribuzione regionale delle scelte. A chi va l’8xmille: una panoramica sui beneficiari. Nel 2025, su un totale di oltre 41 milioni di contribuenti, più di 16,6 milioni hanno espresso una scelta valida per la destinazione dell’8xmille, mentre oltre 24,5 milioni non hanno espresso preferenze. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

